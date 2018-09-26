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Дальнее зарубежье 26.09.2018 16:52

Меркель 16 ноября посетит Хемниц, где были волнения на миграционной почве

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 ноября посетит Хемниц, сообщил журналистам официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Канцлер 16 ноября поедет в Хемниц, по приглашению газеты Freie Presse она примет участие в дискуссионном форуме и ответит на вопросы читателей", - сказал Ш.Зайберт.

В Хемнице на востоке ФРГ 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, в интернете были распространены видеозаписи того, как людей южной внешности преследуют агрессивно настроенные граждане.

По городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Ситуация получила большой общественный резонанс.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ХЕМНИЦ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]