Парламент Киргизии избрал омбудсменом страны бывшего главу пограничной службы Мамытова

Бывший глава Пограничной службы Киргизии, генерал Токон Мамытов избран в киргизском парламенте новым уполномоченным по правам человека страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.
"Кандидатура Т.Мамытова была предложена фракцией проправительственной Социал-демократической партии Киргизии, путем тайного голосования за высказались 79 парламентариев из 120", - сказал представитель пресс-службы.
Выборы омбудсмена прошли на альтернативной основе, в них участвовали пять претендентов от других фракций, включая правозащитника Риту Карасартову и юриста оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Родина) Канатбека Азиза, но их кандидатуры не набрали необходимого числа голосов, сообщил собеседник агентства.
Уполномоченный по правам человека Киргизии избирается парламентом, в среду состоялись внеочередные выборы, так как занимавший этот пост ранее Кубат Оторбаев в июне досрочно сложил с себя полномочия.
Новому киргизскому омбудсмену 64 года. Т.Мамытов в 2016 году возглавил Ассамблею народов, до этого был председателем Государственной пограничной службы, является генералом органов национальной безопасности, где начал работать еще в советское время.
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с Папой Римским Франциском
Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана
Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника
Потенциалом увеличения добычи нефти обладает примерно половина стран, участвующих в сделке ОПЕК+
Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель
Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»