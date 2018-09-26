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СНГ 26.09.2018 20:53

Парламент Киргизии избрал омбудсменом страны бывшего главу пограничной службы Мамытова

Бывший глава Пограничной службы Киргизии, генерал Токон Мамытов избран в киргизском парламенте новым уполномоченным по правам человека страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.

"Кандидатура Т.Мамытова была предложена фракцией проправительственной Социал-демократической партии Киргизии, путем тайного голосования за высказались 79 парламентариев из 120", - сказал представитель пресс-службы.

Выборы омбудсмена прошли на альтернативной основе, в них участвовали пять претендентов от других фракций, включая правозащитника Риту Карасартову и юриста оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Родина) Канатбека Азиза, но их кандидатуры не набрали необходимого числа голосов, сообщил собеседник агентства.

Уполномоченный по правам человека Киргизии избирается парламентом, в среду состоялись внеочередные выборы, так как занимавший этот пост ранее Кубат Оторбаев в июне досрочно сложил с себя полномочия.

Новому киргизскому омбудсмену 64 года. Т.Мамытов в 2016 году возглавил Ассамблею народов, до этого был председателем Государственной пограничной службы, является генералом органов национальной безопасности, где начал работать еще в советское время.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОМБУДСМЕН, ИЗБРАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]