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Дальнее зарубежье 26.09.2018 16:54

Помпео раскритиковал создание механизма защиты от санкций для расчетов с Тегераном

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Си-Би-Эс назвал катастрофической политикой идею создания механизма защиты от санкций для расчетов с Ираном.

"Вот что я скажу об их вчерашнем решении: продолжать создавать механизмы по финансированию крупнейшего в мире государства, поддерживающего терроризм - это катастрофическая политика", - сказал М.Помпео.

"Они (партнеры США в Европе - ИФ) избрали другой путь по СВПД, это уже давно ясно", - добавил он.

Также М.Помпео заявил, что санкции США против Ирана эффективны, и что европейский бизнес "в массовом порядке уходит из Ирана".

Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому, заявила ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Нью-Йорке по итогам встречи представителей пяти стран, в том числе России, подписавших соглашение по иранскому атому.

Ф.Могерини сделала заявление по итогам встречи представителей пяти стран, подписавших соглашение по иранскому атому. Участники встречи считают, что в условиях санкционной политики США им необходимо обеспечить защиту компаний, осуществляющих деловые связи с Ираном.

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]