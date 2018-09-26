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Дальнее зарубежье 26.09.2018 21:31

В ЕС приветствуют меры борьбы против дезинформации, согласованные онлайн-платформами и рекламным сектором

Член Еврокомиссии по цифровому обществу Мария Габриэль распространила в среду заявление, в котором приветствуется обнародованный онлайн-платформами и рекламным сектором кодекс саморегулирования, предусматривающий широкий набор обязательств по борьбе против дезинформации в интернете.

"Это важный этап в борьбе с все более распространяющейся проблемой, которая ставит под угрозу доверие европейцев к демократическим процессам и институтам. Это первый раз, когда отрасль пришла к согласию по комплексу норм саморегулирования на добровольной основе в деле борьбы против дезинформации во всем мире", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Еврокомиссар отмечает в этом документе, что отрасль берет обязательства по широкому кругу действий от прозрачности в вопросах политической рекламы до закрытия фальшивых аккаунтов, и это приветствуется в Европейской комиссии.

Такие действия, считает М.Габриэль, будут способствовать быстрому сокращению дезинформации в интернете.

"С этой целью комиссия уделит особое внимание их эффективной реализации. Я призываю онлайн-платформы и рекламный сектор немедленно приступить к применению действий, содержащихся в кодексе, чтобы добиться значительного прогресса и реальных результатов в течение ближайших месяцев. Я также ожидаю, что все больше и больше онлайн-платформ и рекламных компаний будет присоединяться к этому кодексу, и призываю всех сделать все необходимое для борьбы против дезинформации", - заявила член ЕК.

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Тэги: ЕС, ИНТЕРНЕТ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]