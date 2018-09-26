Пресс-релиз

28 сентября в школе № 39 города Баку состоится открытый урок, посвященный 910-летию со времени основания князем Владимиром Мономахом города Владимира.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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