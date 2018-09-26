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СНГ 26.09.2018 20:17

СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе

Депутат Народного собрания Дагестана - брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова - Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч.2 ст.210 УК РФ (Участие в преступном сообществе)", - сообщили в СК.

По данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

В среду днем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники спецслужб задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова - брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова.

"Раджаб Абдулатипов задержан сегодня и доставлен в управление ФСБ на допрос. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства. По его словам, в кабинете депутата проводится обыск.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы доставляют Р.Абдулатипова в Москву на допрос. "В настоящее время Р.Абдулатипов конвоируется в Москву, где будет допрошен следователем", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он отметил, что уголовное дело в отношении Раджаба Абдулатипова скорее всего будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

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Тэги: РОССИЯ, СКР, ДАГЕСТАН, АБДУЛАТИПОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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