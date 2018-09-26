Суд в Осло отказался отпустить задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата Совета Федерации Бочкарева

Апелляционный суд в Осло отклонил апелляцию гражданина России, сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже в конце прошлой неделе в аэропорту норвежской столицы, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Посольство России в Норвегии ранее на этой неделе подтвердило сообщения СМИ о том, что 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло был задержан российский гражданин.

По данным западных СМИ, его подозревают в незаконной информационной деятельности.

В посольстве РФ в Норвегии заявили, что "задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

24 сентября МИД РФ выразил протест и потребовал немедленного освобождения М.Бочкарева. По информации МИД, сотрудник аппарата Совета Федерации М.Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.

26 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: "Я уверена, что он (М.Бочкарёв) будет в ближайшее время освобождён, все будем для этого делать. Естественно, и министерство иностранных дел, и посольство наше в Норвегии, и мы будем делать все и добиваться, чтобы он незамедлительно был освобожден". Она сообщила, что "написала личное письмо председателю Стортинга - парламента Королевства Норвегия, где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация, не было никаких оснований и причин для такого рода действий".