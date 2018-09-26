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СНГ 26.09.2018 20:31

Суд в Осло отказался отпустить задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата Совета Федерации Бочкарева

Апелляционный суд в Осло отклонил апелляцию гражданина России, сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже в конце прошлой неделе в аэропорту норвежской столицы, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Посольство России в Норвегии ранее на этой неделе подтвердило сообщения СМИ о том, что 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло был задержан российский гражданин.

По данным западных СМИ, его подозревают в незаконной информационной деятельности.

В посольстве РФ в Норвегии заявили, что "задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

24 сентября МИД РФ выразил протест и потребовал немедленного освобождения М.Бочкарева. По информации МИД, сотрудник аппарата Совета Федерации М.Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.

26 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: "Я уверена, что он (М.Бочкарёв) будет в ближайшее время освобождён, все будем для этого делать. Естественно, и министерство иностранных дел, и посольство наше в Норвегии, и мы будем делать все и добиваться, чтобы он незамедлительно был освобожден". Она сообщила, что "написала личное письмо председателю Стортинга - парламента Королевства Норвегия, где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация, не было никаких оснований и причин для такого рода действий".

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Тэги: НОРВЕГИЯ, СУД, РОССИЯНИН, АПЕЛЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]