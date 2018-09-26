Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 29 Сен 16° 23° 30 Сен 17° 25°

Дальнее зарубежье 26.09.2018 20:43

Генуя после обрушения моста планирует полностью восстановить транспортную сеть в следующем году

Генуя планирует в 2019 году полностью восстановить доступность дорожного участка, пострадавшего после обрушения автомобильного моста в середине августа, сообщила "Интерфаксу" заместитель мэра города по торговле и туризму Паола Бордилли.

"Трагедия не отразилась на доступности города для туристов, сегодня уровень транспортной доступности Генуи находится на прежнем высоком уровне. Вместе с тем муниципалитет и правительство области Лигурия стараются быстро восстановить связность дорожной сети, которая была нарушена из-за обрушения моста в этом участке города. Вся Италия работает над тем, чтобы помочь Генуе. И мы уверены, что в 2019 году транспортная сеть будет полностью восстановлена", - сказала П.Бордилли.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа, число жертв составило 43 человека. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8. Мост был построен в 1960-х годах, его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

После трагедии были запущены дополнительные автобусы от аэропорта до центра города. Также в середине сентября в Генуе была запущена дополнительная дорога, разгрузившая транспортный поток в центр города. Как сообщила П.Бордилли, новая дорога предназначена только для грузового транспорта. Она ведет напрямую в порт, что снизило нагрузку с транспортных развязок.

Она рассказала, что первым крупным международным мероприятием в городе с участием большого числа гостей после обрушения моста стал Международный фестиваль лодок и яхт Salone nautico, который проходил 20-25 сентября. По данным организаторов, Итальянской ассоциации морской промышленности UCINA, в событии приняли участие представители 27 стран, более 175 тыс. гостей, что больше, чем в прошлом году на 15%.

"Международный салон - самое масштабное и посещаемое событие, которое прошло после обрушения моста Моранди. Гости прибыли в Геную к месту проведения салона спокойно, без проблем", - пояснила корреспонденту "Интерфакса" П.Бордилли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ГЕНУЯ, ДОРОГИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Прокуратура Италии не возражает против сноса остатков моста в Генуе Autostrade per l`Italia грозит отзыв лицензии и штраф после обрушения моста в Генуе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]