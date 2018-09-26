Трамп заявил о готовности встретиться с главой Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о готовности встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Я, конечно, буду открыт к такой возможности. Я готов встречаться со всеми. Всякий раз, когда есть возможность спасать людям жизни - даже если это одна жизнь - я, конечно, готов к переговорам", - сказал Д.Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ответ на вопрос журналистов о том, готов ли он провести встречу с лидером Венесуэлы.
Накануне министерство финансов США ввело санкции против шести физических лиц и трех компаний из Венесуэлы. В частности, в санкционный список попали жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес Мадуро, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и вице-президент Дельси Родригес.
В августе президент Венесуэлы Н.Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США и Колумбию и правую оппозицию в стране. Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.
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