Президент Алиев утвердил программу развития цифровых платежей в Азербайджане до 2021г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг".

Основной целью программы является расширение системы безналичных платежей, усиление финансовой базы банков в Азербайджане. В связи с этим приоритетами программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных расчетов, расширение качества услуг в этом направлении, инфраструктуры для безналичных расчетов.

В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет: к обеспечению экономической прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В конечном счете, эти факторы приведут к ускорению темпов экономического роста.

Данная программа разработана Центральным банком Азербайджана, который раз в год должен информировать главу государства о ходе ее реализации.

А.Азизов