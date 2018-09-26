Президент Алиев утвердил программу развития цифровых платежей в Азербайджане до 2021г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг".
Основной целью программы является расширение системы безналичных платежей, усиление финансовой базы банков в Азербайджане. В связи с этим приоритетами программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных расчетов, расширение качества услуг в этом направлении, инфраструктуры для безналичных расчетов.
В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет: к обеспечению экономической прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В конечном счете, эти факторы приведут к ускорению темпов экономического роста.
Данная программа разработана Центральным банком Азербайджана, который раз в год должен информировать главу государства о ходе ее реализации.
А.Азизов
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