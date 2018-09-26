Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана

Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Азербайджан в 2019 году станет председателем в Движении неприсоединения. В связи с этим, 14-15 июня 2019 года в Баку пройдет саммит глав государств и правительств стран-членов организации", - сказал Э.Мамедъяров в Нью-Йорке, выступая на министерской встрече стран-членов Движения.
По его словам, в преддверии саммита – 10-11 июня состоится подготовительное заседание генсеков, 12-13 июня – общее заседание министров.
"Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении (в 2019-2022гг - ИФ) будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.
А.Азизов
Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель
Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе
На северо-востоке Франции задержали выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта - СМИ
Патрушев пригласил советника президента Афганистана на международный форум по безопасности в 2019 году
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»