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Внешняя политика 26.09.2018 18:18

Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана

Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Азербайджан в 2019 году станет председателем в Движении неприсоединения. В связи с этим, 14-15 июня 2019 года в Баку пройдет саммит глав государств и правительств стран-членов организации", - сказал Э.Мамедъяров в Нью-Йорке, выступая на министерской встрече стран-членов Движения.

По его словам, в преддверии саммита – 10-11 июня состоится подготовительное заседание генсеков, 12-13 июня – общее заседание министров.

"Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении (в 2019-2022гг - ИФ) будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ДВИЖЕНИЕ, САММИТ, СРОКИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]