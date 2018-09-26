Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Латвией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, образования, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана.

В последний раз заседание азербайджано-латвийской МПК проводилось в июне 2017 года в Баку.

Б.Рустамбеков