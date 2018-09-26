В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Национального парка Гызылагадж.

Согласно распоряжению Национальный парк будет создан на базе Государственного природного заповедника Гызылагадж. Площадь Национального парка составит 99,06 тыс. га.

Под создание Национального парка дополнительно также выделено 309,11 га земли находящихся в государственном резервном фонде на административной территории Нефтчалинского района и 10,39 тыс.га территории Малого государственного заповедника Гызылагадж.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Б.Рустамбеков