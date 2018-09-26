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Транспорт и связь 26.09.2018 19:18

Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил рамочное соглашение между ОАО «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции, сообщает сайт главы государства.

Соглашение между ОАО «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции было подписано 20 июня 2018 года в Париже.

ОАО «Азеркосмос» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Уставный капитал ОАО равен 40 млн манатов. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЕ, АЗЕРКОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]