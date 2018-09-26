Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил рамочное соглашение между ОАО «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции, сообщает сайт главы государства.

Соглашение между ОАО «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции было подписано 20 июня 2018 года в Париже.

ОАО «Азеркосмос» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Уставный капитал ОАО равен 40 млн манатов. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков