Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель

Цены на нефть сократили снижение в среду после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Отчет Минэнерго вызвал резкое усиление волатильности рынка: в какой-то момент Brent перешла к росту, однако потом опять начала сдавать позиции.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск опустилась на $0,25 (0,31%) - до $81,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,36 (0,54%) - до $71,92 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам недели впервые с августа. Показатель увеличился на 1,85 млн баррелей - до 395,989 млн баррелей - на фоне сокращения спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, традиционно закрывающихся в это время года на техническое обслуживание.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали недельное снижение запасов нефти в США на 2,2 млн баррелей.

В то же время отчет Минэнерго указал на менее значительное увеличение запасов, чем данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне. API сообщил о повышении запасов нефти в США за неделю на 2,9 млн баррелей.

Согласно информации Минэнерго, запасы бензина в США за неделю увеличились на 1,53 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,24 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - на 667 тыс. баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 461 тыс. баррелей после снижения по итогам двух предыдущих недель. Резервы в Кушинге составили 22,794 тыс. баррелей нефти.

Тем временем, добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 11,1 млн б/с.

В общей сложности запасы нефти и нефтепродуктов в США по итогам недели увеличились на 4,45 млн баррелей, до максимального уровня с декабря.