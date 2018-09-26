Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель

Цены на нефть сократили снижение в среду после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.
Отчет Минэнерго вызвал резкое усиление волатильности рынка: в какой-то момент Brent перешла к росту, однако потом опять начала сдавать позиции.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск опустилась на $0,25 (0,31%) - до $81,62 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,36 (0,54%) - до $71,92 за баррель.
Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам недели впервые с августа. Показатель увеличился на 1,85 млн баррелей - до 395,989 млн баррелей - на фоне сокращения спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, традиционно закрывающихся в это время года на техническое обслуживание.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали недельное снижение запасов нефти в США на 2,2 млн баррелей.
В то же время отчет Минэнерго указал на менее значительное увеличение запасов, чем данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне. API сообщил о повышении запасов нефти в США за неделю на 2,9 млн баррелей.
Согласно информации Минэнерго, запасы бензина в США за неделю увеличились на 1,53 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,24 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - на 667 тыс. баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 461 тыс. баррелей после снижения по итогам двух предыдущих недель. Резервы в Кушинге составили 22,794 тыс. баррелей нефти.
Тем временем, добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 11,1 млн б/с.
В общей сложности запасы нефти и нефтепродуктов в США по итогам недели увеличились на 4,45 млн баррелей, до максимального уровня с декабря.
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с Папой Римским Франциском
Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана
Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года
Мэй считает необходимым продолжать санкционное давление на КНДР для достижения мира на Корейском полуострове
Трамп обещает к началу ноября восстановить санкции против Ирана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»