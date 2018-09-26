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Дальнее зарубежье 26.09.2018 21:53

Трамп обещает к началу ноября восстановить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал вновь ввести санкции против Ирана из-за ядерных разработок.

"После выхода из ядерного соглашения США вновь начали вводить санкции в отношении Ирана из-за его атомной деятельности. Все санкции США, вводимые в связи с ядерной деятельностью, будут полностью восстановлены к первым числам ноября", - сказал Д.Трамп, выступая на Совбезе ООН.

После этого, сообщил американский лидер, США "продолжат вводить дополнительные санкции, самые серьезные, которые когда-либо предпринимались, чтобы пресечь подрывную деятельность Ирана по всем направлениям. "Любое частное лицо или структура, которые не будут соблюдать санкции, столкнутся с жесткими последствиями", - предупредил Д.Трамп

Кроме того, он призвал "всех членов Совбеза ООН вместе с США сделать так, чтобы Иран изменил свое поведение, и гарантировать ситуацию, при которой он никогда не заполучит ядерную бомбу".

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]