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Дальнее зарубежье 26.09.2018 22:33

Мэй считает необходимым продолжать санкционное давление на КНДР для достижения мира на Корейском полуострове

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ограничительные меры против Северной Кореи необходимы для достижения прогресса по корейскому вопросу.

"Установление санкций СБ ООН против КНДР сыграло немаловажную роль. Но мы не сможем стремиться к миру на Корейском полуострове без продолжения давления на Северную Корею (посредством санкций - ИФ)", - сказал Т.Мэй, выступая в среду на заседании Совбеза ООН.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп также заявил, что санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи должны соблюдаться до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КНДР, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]