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Дальнее зарубежье 26.09.2018 22:53

Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года.

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в наши выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

"Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я - первый президент США, выступивший против Китая в вопросах торговли. И мы побеждаем в торговле, побеждаем на всех уровнях. Мы не хотим позволить им сорвать наши будущие выборы или вмешаться в них", - подчеркнул Д.Трамп.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, большая часть сенаторов, а также губернаторов. СМИ не раз отмечали, что представители Демократической партии США постараются одержать победу на этих выборах, укрепив свои позиции против администрации президента-республиканца Д.Трампа.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]