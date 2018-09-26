Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 29 Сен 16° 23° 30 Сен 17° 25°

Внешняя политика 26.09.2018 20:58

Первый вице-президент Азербайджана встретилась с Папой Римским Франциском

Находящаяся с официальным визитом в Италии первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с Папой Римским Франциском, сообщает АзерТадж.

«Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между Святым Престолом и Азербайджаном и подчеркнули, расширение сотрудничества в области сохранения культурного наследия. Было отмечено, что Азербайджан внес значительный вклад в межрелигиозный и межкультурный диалог», - отмечается в сообщении.

«В ходе разговора была дана высокая оценка многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева, а также работе Фонда в деле сохранения по сохранению и восстановлению христианских памятников»,- говорится в сообщении.

М.Алиева также передала приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому.

В среду также состоялась встреча М.Алиевой с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролин. Сегодня М.Алиева также приняла участие в открытии после реставрации Катакомб Святого Себастьяна. Реставрация была проведена по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВАТИКАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Баку считает грубым нарушением международного права попытки Еревана заселить армян из Сирии на оккупированных территориях Азербайджана - МИД Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола Ильхам Алиев прибыл в Ватикан Президент Азербайджана поздравил новых руководителей Ватикана и Китая

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]