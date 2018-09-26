Первый вице-президент Азербайджана встретилась с Папой Римским Франциском

Находящаяся с официальным визитом в Италии первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с Папой Римским Франциском, сообщает АзерТадж.
«Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между Святым Престолом и Азербайджаном и подчеркнули, расширение сотрудничества в области сохранения культурного наследия. Было отмечено, что Азербайджан внес значительный вклад в межрелигиозный и межкультурный диалог», - отмечается в сообщении.
«В ходе разговора была дана высокая оценка многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева, а также работе Фонда в деле сохранения по сохранению и восстановлению христианских памятников»,- говорится в сообщении.
М.Алиева также передала приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому.
В среду также состоялась встреча М.Алиевой с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролин. Сегодня М.Алиева также приняла участие в открытии после реставрации Катакомб Святого Себастьяна. Реставрация была проведена по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Б.Рустамбеков
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