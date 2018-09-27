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Здравоохранение 27.09.2018 00:13

Украинская фармкомпания на стадии завершения подготовительных работ по строительству завода в Азербайджане - посол

Украинская "Индар" завершает подготовку к строительству в фармацевтического завода, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

"В настоящее время украинская фармацевтическая компания "Индар" завершает подготовительные работы по началу строительства в Азербайджане завода по производству лекарственных препаратов",- сказал А.Мищенко в ходе выступления на дипломатическом приеме посольства.

Посол также отметил, что в ближайшее время в Баку состоится официальное открытие Торгового дома "Украина".

А.Миенко рассказал об экономических достижениях Украины "несмотря на российскую военную агрессию".

Он подчеркнул возрастающее значение Азербайджана как ключевого экономического партнера для Украины в регионе Южного Кавказа и реализацию украинского-азербайджанских совместных проектов.

В среду в Баку состоялся торжественный прием по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Ф.Исазаде

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Тэги: УКРАИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]