Украинская фармкомпания на стадии завершения подготовительных работ по строительству завода в Азербайджане - посол

Украинская "Индар" завершает подготовку к строительству в фармацевтического завода, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

"В настоящее время украинская фармацевтическая компания "Индар" завершает подготовительные работы по началу строительства в Азербайджане завода по производству лекарственных препаратов",- сказал А.Мищенко в ходе выступления на дипломатическом приеме посольства.

Посол также отметил, что в ближайшее время в Баку состоится официальное открытие Торгового дома "Украина".

А.Миенко рассказал об экономических достижениях Украины "несмотря на российскую военную агрессию".

Он подчеркнул возрастающее значение Азербайджана как ключевого экономического партнера для Украины в регионе Южного Кавказа и реализацию украинского-азербайджанских совместных проектов.

В среду в Баку состоялся торжественный прием по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Ф.Исазаде