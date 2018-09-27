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Внешняя политика 27.09.2018 01:29

Алиев примет участие на саммите СНГ в Душанбе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27-28 сентябряпримет участие в очередном заседании глав государств СНГ,рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Помощник российского президента рассказал, что свое участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.

Он отметил, что в четверг у лидеров СНГ запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.

По словам Ю.Ушакова, на следующий день участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.

В.Путин прилетит в Душанбе в четверг из Баку, где в этот день будет находиться с рабочим визитом.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТАДЖИКИСТАН, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]