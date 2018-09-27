Алиев примет участие на саммите СНГ в Душанбе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27-28 сентябряпримет участие в очередном заседании глав государств СНГ,рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Помощник российского президента рассказал, что свое участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.



Он отметил, что в четверг у лидеров СНГ запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.

По словам Ю.Ушакова, на следующий день участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.

В.Путин прилетит в Душанбе в четверг из Баку, где в этот день будет находиться с рабочим визитом.