Алиев примет участие на саммите СНГ в Душанбе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27-28 сентябряпримет участие в очередном заседании глав государств СНГ,рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Помощник российского президента рассказал, что свое участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.
Он отметил, что в четверг у лидеров СНГ запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.
По словам Ю.Ушакова, на следующий день участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.
В.Путин прилетит в Душанбе в четверг из Баку, где в этот день будет находиться с рабочим визитом.
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