Мамедъяров и Мнацаканян более 3 часов обсуждали карабахское урегулирование – МИД Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в октябре совершат визит в регион в рамках переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров в среду в Нью-Йорке провел встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Во встрече принимали участие сопредседатели МГ ОБСЕ.
"Переговоры длились более трех часов. В ходе встречи состоялся интересный и важный обмен мнениями для урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе. Мы договорились продолжить переговоры в следующем месяце, в том числе и в рамках визита сопредседателей в регион", - сказал Э.Мамедъяров, слова которого приводятся в сообщении МИД Азербайджана.
А.Азизов
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