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Карабахский конфликт 27.09.2018 07:46

Мамедъяров и Мнацаканян более 3 часов обсуждали карабахское урегулирование – МИД Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в октябре совершат визит в регион в рамках переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в среду в Нью-Йорке провел встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Во встрече принимали участие сопредседатели МГ ОБСЕ.

"Переговоры длились более трех часов. В ходе встречи состоялся интересный и важный обмен мнениями для урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе. Мы договорились продолжить переговоры в следующем месяце, в том числе и в рамках визита сопредседателей в регион", - сказал Э.Мамедъяров, слова которого приводятся в сообщении МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]