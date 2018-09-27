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Карабахский конфликт 27.09.2018 08:16

Баку готов обеспечить равные условия для проживания армянской и азербайджанской общин Карабаха в составе Азербайджана - МИД

МИД Азербайджана призывает Армению занять более конструктивную позицию в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана, так будет и в дальнейшем. Военная оккупация азербайджанских территорий носит временный характер и Армении никогда не сможет достичь желаемого. Ереван должен прекратить обманывать армянский народ и мировую общественность, должен конструктивно участвовать в переговорном процессе и выполнить свои обязательства", - отмечается в комментариях МИД Азербайджана на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные во время выступления на Генассамблее ООН.

Официальный Баку считает необоснованным заявление Н.Пашиняна о том, что в случае нахождения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, против армянского населения будет совершен геноцид. "Заявления об опасности нового мифического геноцида против армянского народа являются очередной ложью. Азербайджан до сих пор охраняет в Баку и других регионах страны объекты, относящиеся к армянской культуре и этнической принадлежности. Армения же, наоборот, учинила на оккупированных азербайджанских территориях тотальную этническую чистку", - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство считает абсурдными все заявления руководства Армении о демократии, правах человека и мирном урегулировании конфликта. "Эти заявления будут оставаться абсурдными пока не будет обеспечено возвращение азербайджанцев в Нагорный Карабах и другие оккупированные районы", - подчеркивается в заявлении.

МИД Азербайджана заявляет о готовности создать необходимые условия для решения всех вопросов для проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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