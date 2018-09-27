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Оборона 27.09.2018 08:25

Украина предлагает Азербайджану совместное производство высокоточного вооружения

Украина предлагает Азербайджану расширение ВТС, предусматривающее совместное создание и производство высокоточного вооружения.

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", готовность украинской стороны к наращиванию двустороннего ВТС с Азербайджаном была озвучена в рамках в международной оборонной "ADEX-2018", проходящей 25-27 сентября в Баку.

В ходе прошедшей в рамках выставки встречи главы "Укроборонпрома" Павла Букина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, глава госконцерна напомнил об имеющемся у сторон опыте сотрудничества в области бронетанкостроения и авиастроения.

"Сегодня Украина готова к более глубокому сотрудничеству: к трансферу технологий и совместному производству отдельных видов вооружений, и в частности, высокоточного, а также военной техники", - отметил он.

По данным пресс-службы, инициатива украинской стороны по расширению двустороннего ВТС получила поддержку азербайджанской стороны в ходе прошедших в рамках ADEX-2018 встреч главы "Укроборонпрома" с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, а также с министром обороны Закиром Гасановым.

Согласно данным азербайджанского оборонного сектора, озвученным в ходе рабочего визита президента Петра Порошенко в Турцию в июне для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в составе проекта "Южного газового коридора" (ЮГК), где прошли его переговоры с президентом Азербайджана И.Алиевым, с 2016 года Киев и Баку ведут переговоры о возможности организации совместного производства противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корсар" дальностью 2,5км разработки ГККБ "Луч".

По оценкам азербайджанской стороны, сегодня Баку также заинтересован в приобретении у Киева высокоточного противотанкового вооружения, включая ПТРК "Корсар", а также украинско-белорусского ПТРК "Скиф" дальностью 5 км.

3-я международная выставка оборонной промышленности ADEX-2018 проходит в Баку 25-27 сентября. По данным организаторов, в этом году в выставке принимают участие свыше 220 компаний из 29 стран. Свои национальные экспозиции на выставке представили, в том числе, Азербайджан, Турция, КНР, Израиль, Иран, РФ, Беларусь, Сербия, Украина, Пакистан, Франция.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]