Трамп предпочел бы не увольнять Розенстайна с поста замгенпрокурора США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не хотел бы увольнять заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна
"Для меня было бы куда предпочтительнее оставить Розенстайна (на посту замгенпрокурора - ИФ)", - заявил президент в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.
"Мы с ним провели хороший разговор, он сказал, что ничего не делал... он был очень вежлив. Мы посмотрим, что будет дальше", - добавил Д.Трамп.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США намерен провести встречу с заместителем генерального прокурора США Родом Розенстайном в четверг для того, чтобы обсудить недавние сообщения о возможной отставке последнего.
"У президента США и Р.Розенстайна состоялась длинная беседа, в ходе которой они обсудили последние новости. В силу того, что президент США сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и из-за его плотного расписания встреч с лидерами стран мира, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон", - говорилось в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.
В понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн устно объявил об отставке.
Информация об отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).
В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного возможному сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки и возможному вмешательству России в американские выборы 2016 года.
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