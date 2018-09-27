Трамп обвинил демократов в попытках предъявить ему ложные обвинения

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил представителей Демократической партии США в предъявлении ему ложных обвинений в сговоре с Россией.
"Они (демократы - ИФ) пытались убедить людей, что у меня были какие-то дела с Россией. Но у меня не было сговора с Россией. Только представьте, что я в Висконсине или я в Мичигане (во время предвыборной кампании - ИФ). И я говорю: "Господи, у нас плохи дела, давайте я позову русских на помощь". Кто в это поверит?", - сказал Д.Трамп, выступая в Нью-Йорке.
В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Украина предлагает Азербайджану совместное производство высокоточного вооружения
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали около 24 тыс. ипотечных кредитов
Министр энергетики Саудовской Аравии собирается в ближайшее время в Москву - источник
Российские производители сахара и прочей продукции АПК заинтересованы в увеличении поставок в Азербайджан - Левин
Рост турпотока в Баку в 2018г может составить 20%
Украинская фармкомпания на стадии завершения подготовительных работ по строительству завода в Азербайджане - посол
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
В Баку отметили 95-летие со дня рождения Расула Гамзатова
В Баку прошел открытый урок, посвященный 190-летию русского ученого-химика Александра Бутлерова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»