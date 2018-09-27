Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 27.09.2018 10:19

Трамп обвинил демократов в попытках предъявить ему ложные обвинения

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил представителей Демократической партии США в предъявлении ему ложных обвинений в сговоре с Россией.

"Они (демократы - ИФ) пытались убедить людей, что у меня были какие-то дела с Россией. Но у меня не было сговора с Россией. Только представьте, что я в Висконсине или я в Мичигане (во время предвыборной кампании - ИФ). И я говорю: "Господи, у нас плохи дела, давайте я позову русских на помощь". Кто в это поверит?", - сказал Д.Трамп, выступая в Нью-Йорке.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОТРИЦАНИЕ


Похожие новости


Трамп допускает возможность уничтожения террористов в сирийском Идлибе без массовых жертв среди населения Трамп предпочел бы не увольнять Розенстайна с поста замгенпрокурора США Трамп уверен, что Иран предложит США заключить новое ядерное соглашение Президент США сообщил о двух "невероятных" письмах от лидера КНДР Трамп заявил о готовности встретиться с главой Венесуэлы Трамп вылетел в Нью-Йорк на встречу с японским премьером

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]