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СНГ 27.09.2018 11:00

Встреча президента России Путина и канцлера Австрии Курца состоится в октябре в Санкт-Петербурге - газета

Очередные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца запланированы на октябрь в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на помощника российского президента по международным делам Юрия Ушакова.

"Российско-австрийские переговоры на высшем уровне состоятся в октябре. Информацию об их подготовке "Известиям" подтвердил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков", - говорится в публикации.

При этом Ю.Ушаков в беседе с изданием уточнил, что встреча В.Путина и С.Курца в этот раз пройдет в Санкт-Петербурге.

Газета также напоминает, что в 2018 году лидеры России и Австрии встречались уже трижды - в феврале, июне и августе. Ранее В.Путин подчеркивал, что Австрийская Республика сегодня не только стремится к развитию двусторонних отношений, но и играет позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом, пишут "Известия".

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Тэги: РОССИЯ, АВСТРИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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