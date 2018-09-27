Встреча президента России Путина и канцлера Австрии Курца состоится в октябре в Санкт-Петербурге - газета

Очередные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца запланированы на октябрь в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на помощника российского президента по международным делам Юрия Ушакова.

"Российско-австрийские переговоры на высшем уровне состоятся в октябре. Информацию об их подготовке "Известиям" подтвердил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков", - говорится в публикации.

При этом Ю.Ушаков в беседе с изданием уточнил, что встреча В.Путина и С.Курца в этот раз пройдет в Санкт-Петербурге.

Газета также напоминает, что в 2018 году лидеры России и Австрии встречались уже трижды - в феврале, июне и августе. Ранее В.Путин подчеркивал, что Австрийская Республика сегодня не только стремится к развитию двусторонних отношений, но и играет позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом, пишут "Известия".