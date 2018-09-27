Лавров подарил генсеку ООН десятитомник сочинений Евгения Примакова

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу десять томов сочинений Евгения Примакова.
Торжественная церемония прошла в здании секретариата ООН.
"Я бы хотел подарить вам 10 томов работ Евгения Примакова, который был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук и одним из моих учителей в министерстве иностранных дел. Я надеюсь, что эти книги найдут свое место в библиотеке ООН", - сказал С.Лавров.
А.Гутерриш в ответ отметил, что лично встречался с Е.Примаковым. "Я помню его очень хорошо", - сказал генсек ООН.
Е.Примаков написал ряд научных и публицистических трудов, посвященных вопросам ближневосточной политики и внешней политики России. Переданное в дар А.Гутерришу издание было подготовлено к первой годовщине смерти выдающегося российского государственного деятеля. В десять томов вошли научные исследования, учебно-методические работы академика, и его журналистские публикации, выступления, интервью.
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