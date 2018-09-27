Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

СНГ 27.09.2018 09:32

Лавров подарил генсеку ООН десятитомник сочинений Евгения Примакова

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу десять томов сочинений Евгения Примакова.

Торжественная церемония прошла в здании секретариата ООН.

"Я бы хотел подарить вам 10 томов работ Евгения Примакова, который был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук и одним из моих учителей в министерстве иностранных дел. Я надеюсь, что эти книги найдут свое место в библиотеке ООН", - сказал С.Лавров.

А.Гутерриш в ответ отметил, что лично встречался с Е.Примаковым. "Я помню его очень хорошо", - сказал генсек ООН.

Е.Примаков написал ряд научных и публицистических трудов, посвященных вопросам ближневосточной политики и внешней политики России. Переданное в дар А.Гутерришу издание было подготовлено к первой годовщине смерти выдающегося российского государственного деятеля. В десять томов вошли научные исследования, учебно-методические работы академика, и его журналистские публикации, выступления, интервью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ООН, ГЕНСЕК


Похожие новости


Лавров объяснил, почему Россия в 2016 году не поддержала инициативу администрации Обамы по палестино-израильскому урегулированию Лавров назвал вакханалией заявления США о вмешательстве России в американские выборы Лавров подтвердил, что 14 сентября посетит Берлин Визит Лаврова в ФРГ планируется 14 сентября, подтвердили в МИД РФ Лавров заявляет о безальтернативности минских договоренностей Нас тревожит, что ситуация в Армении продолжает бурлить, но это ее внутренне дело - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]