Трамп не уверен в дружеских чувствах к нему со стороны Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп сомневается, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает к нему дружеские чувства, о чем он заявил на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН.

"Он может больше не быть моим другом, но думаю, он все же, вероятно, уважает меня", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, остаются ли руководители двух стран друзьями на фоне обостряющихся торговых противоречий.

Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял о дружеских отношениях с Си Цзиньпином.

Он заявил журналистам, что Вашингтон располагает свидетельствами попыток Китая вмешаться в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США.

"У нас есть доказательства. Они будут оглашены. Могу вам сказать, что они не возникли из ниоткуда", - отметил американский президент.

Ранее эти обвинения в адрес Пекина Д.Трамп выдвинул, выступая на заседании СБ ООН.

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытается вмешиваться в наши предстоящие в ноябре 2018 года выборы, выступая против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы победили, поскольку я являюсь первым президентом США, который бросил вызов Китаю по торговым вопросам", сказал он.

Перед встречей на полях ГА ООН с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Д.Трамп также затронул тему вмешательства в ноябрьские выборы, увязав ее с введенными США таможенными тарифами на китайскую продукцию.

"Мы получаем миллиарды в наш бюджет от таможенных пошлин. Китай при этом несет убытки... Мы также узнали, что они осуществляют попытки вмешательства в наши выборы", сказал он.

Д.Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты "не позволят этого, как не позволят действовать таким образом и России".

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на заседании СБ ООН заявил, что считает обвинения в адрес Китая о вмешательстве в выборы безосновательными.

"Я хотел бы напомнить, что Китай следует принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Это является традицией китайской внешней политики", - сказал он.

Ван И подчеркнул: "Мы отказываемся признавать правдивыми какие-либо безосновательные обвинения, выдвинутые против Китая (насчет вмешательства в американские выборы - ИФ)".

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.