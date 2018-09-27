Трамп допускает возможность уничтожения террористов в сирийском Идлибе без массовых жертв среди населения

Террористические структуры в сирийской провинции Идлиб должны быть уничтожены, однако в процессе такой операции недопустимы массовые жертвы среди мирного населения, завил президент США Дональд Трамп.
Он сказал на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН, что из СМИ узнал о ситуации в Идлибе и возможной массированной операции сирийских войск против находящихся там террористических группировок, которая может привести к гибели миллионов мирных жителей.
"Я отдал Майку Помпео (госсекретарь США) и Джону Болтону (советник президента по нацбезопасности) следующий приказ: "Не позвольте этому произойти!", - сообщил Д.Трамп журналистам.
В то же время, он заявил: "Это не означает, что они (правительственные силы Сирии - ИФ) не могут действовать избирательно, не могут войти туда и делать то, что должны делать с террористами. Я имею в виду именно террористов, а не убийства миллионов людей".
Д.Трамп отметил, что операция в Сирии не была начата благодаря именно его усилиям.
"Но никто не поблагодарил меня за это, но это нормально, люди все равно об этом знают. Многие сирийцы благодарили меня", - заметил президент.
Он также сказал, что "оценил роль Ирана, России и Сирии" в деле предотвращения массовых жертв в Идлибе.
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