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Дальнее зарубежье 27.09.2018 10:05

Трамп допускает возможность уничтожения террористов в сирийском Идлибе без массовых жертв среди населения

Террористические структуры в сирийской провинции Идлиб должны быть уничтожены, однако в процессе такой операции недопустимы массовые жертвы среди мирного населения, завил президент США Дональд Трамп.

Он сказал на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН, что из СМИ узнал о ситуации в Идлибе и возможной массированной операции сирийских войск против находящихся там террористических группировок, которая может привести к гибели миллионов мирных жителей.

"Я отдал Майку Помпео (госсекретарь США) и Джону Болтону (советник президента по нацбезопасности) следующий приказ: "Не позвольте этому произойти!", - сообщил Д.Трамп журналистам.

В то же время, он заявил: "Это не означает, что они (правительственные силы Сирии - ИФ) не могут действовать избирательно, не могут войти туда и делать то, что должны делать с террористами. Я имею в виду именно террористов, а не убийства миллионов людей".

Д.Трамп отметил, что операция в Сирии не была начата благодаря именно его усилиям.

"Но никто не поблагодарил меня за это, но это нормально, люди все равно об этом знают. Многие сирийцы благодарили меня", - заметил президент.

Он также сказал, что "оценил роль Ирана, России и Сирии" в деле предотвращения массовых жертв в Идлибе.

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Тэги: США, ТРАМП, ИДЛИБ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]