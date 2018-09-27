Глава МИД ФРГ высказался против санкций и пошлин в решении внешнеполитических вопросов - МИД Китая

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз выступает против использования в международных делах санкций и таможенных пошлин в качестве инструмента давления, говорится в сообщении, распространенном МИД КНР по итогам встречи Х.Мааса с членом Госсовета, главой МИД КНР Ван И.
"ЕС не приветствует превращение санкций и таможенных тарифов в инструмент дипломатии", - приводит китайский МИД заявление германского министра.
В ходе встречи, состоявшейся на полях сессии Генассамблеи ООН, Х.Маас также отметил схожесть позиций двух стран по там вопросам, как мультилетаризм и свобода торговли, изменение климата, иранская ядерная проблема и высказался за сотрудничество между по важнейшим мировым делам.
Ван И, со своей стороны, выразил готовность сотрудничать с ФРГ в вопросах развития и реформы ВТО, поддержание порядка в мировой торговле, говорится в сообщении МИД КНР.
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