В Баку прошел открытый урок, посвященный 190-летию русского ученого-химика Александра Бутлерова

25 сентября с.г. в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Ученые - детям» состоялся открытый урок «Жизнь и деятельность Александра Михайловича Бутлерова», посвященный 190-летию со дня рождения русского химика.

Учитель лицея «Эврика» города Баку Наиля Асадуллаева рассказала учащимся о вкладе Александра Бутлерова в развитии науки, его теории химического строения веществ, становлении «бутлеровской школы». Затем они вместе с учащимися провели несколько опытов, демонстрирующих теорию Александра Бутлерова.

На открытом уроке присутствовали председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина и директор лицея «Эврика» города Баку Офелия Мурадова.