В Баку прошел открытый урок, посвященный 190-летию русского ученого-химика Александра Бутлерова

25 сентября с.г. в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Ученые - детям» состоялся открытый урок «Жизнь и деятельность Александра Михайловича Бутлерова», посвященный 190-летию со дня рождения русского химика.
Учитель лицея «Эврика» города Баку Наиля Асадуллаева рассказала учащимся о вкладе Александра Бутлерова в развитии науки, его теории химического строения веществ, становлении «бутлеровской школы». Затем они вместе с учащимися провели несколько опытов, демонстрирующих теорию Александра Бутлерова.
На открытом уроке присутствовали председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина и директор лицея «Эврика» города Баку Офелия Мурадова.
Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Украина предлагает Азербайджану совместное производство высокоточного вооружения
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали около 24 тыс. ипотечных кредитов
Министр энергетики Саудовской Аравии собирается в ближайшее время в Москву - источник
Российские производители сахара и прочей продукции АПК заинтересованы в увеличении поставок в Азербайджан - Левин
Рост турпотока в Баку в 2018г может составить 20%
Украинская фармкомпания на стадии завершения подготовительных работ по строительству завода в Азербайджане - посол
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона, которым Украине выделяется до $250 млн на оборону
Повышение пенсионного возраста негативно воспринимают более 85 процентов россиян и лишь около четверти считают, что предложения президента улучшили ситуацию
Руководители спецслужб Армении и судья по делу Кочаряна ответили на вопросы следствия по делу о прослушивании
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»