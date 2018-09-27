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27.09.2018 09:10

В Баку прошел открытый урок, посвященный 190-летию русского ученого-химика Александра Бутлерова

25 сентября с.г. в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Ученые - детям» состоялся открытый урок «Жизнь и деятельность Александра Михайловича Бутлерова», посвященный 190-летию со дня рождения русского химика.

Учитель лицея «Эврика» города Баку Наиля Асадуллаева рассказала учащимся о вкладе Александра Бутлерова в развитии науки, его теории химического строения веществ, становлении «бутлеровской школы». Затем они вместе с учащимися провели несколько опытов, демонстрирующих теорию Александра Бутлерова.

На открытом уроке присутствовали председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина и директор лицея «Эврика» города Баку Офелия Мурадова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]