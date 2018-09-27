Власти Киргизии задержали вербовщика, переправившего в Сирию 100 человек из стран СНГ

В Киргизии задержан вербовщик одной из международных террористических организаций (МТО), переправивший в Сирию для участия в боевых действиях 100 человек из стран СНГ, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Гражданин Киргизии 1995 года рождения был задержан сотрудниками киргизской спецслужбы при поддержке зарубежных партнеров, отметили в ведомстве.

"Установлено, что задержанный с 2013 года состоял в одной из международных террористических организаций, по заданию главарей МТО занимался незаконной переправкой рекрутов в Сирию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по имеющимся данным при непосредственном участии задержанного в зону вооруженного конфликта были направлены более 100 человек из стран СНГ.

В пресс-службе сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей 375 УК Киргизии "наемничество", он водворен в следственный изолятор ГКНБ.