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СНГ 27.09.2018 10:47

Власти Киргизии задержали вербовщика, переправившего в Сирию 100 человек из стран СНГ

В Киргизии задержан вербовщик одной из международных террористических организаций (МТО), переправивший в Сирию для участия в боевых действиях 100 человек из стран СНГ, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Гражданин Киргизии 1995 года рождения был задержан сотрудниками киргизской спецслужбы при поддержке зарубежных партнеров, отметили в ведомстве.

"Установлено, что задержанный с 2013 года состоял в одной из международных террористических организаций, по заданию главарей МТО занимался незаконной переправкой рекрутов в Сирию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по имеющимся данным при непосредственном участии задержанного в зону вооруженного конфликта были направлены более 100 человек из стран СНГ.

В пресс-службе сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей 375 УК Киргизии "наемничество", он водворен в следственный изолятор ГКНБ.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СИРИЯ, ВЕРБОВЩИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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