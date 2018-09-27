Правительство Азербайджана рассчитывает к 2021г внедрить дифференцированную ставку НДС

Правительство Азербайджана планирует в среднесрочной перспективе внедрить систему дифференцированной ставки НДС.
Согласно "Госпрограмме расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг", утвержденной президентом Азербайджана И.Алиевым 26 сентября, Минфин и Минналогов в 2018-2020гг планируют постепенно отказаться от применения упрощенной ставки налога и заменить ее НДС. При этом в эти же сроки планируется внедрить дифференцированную ставку НДС.
В целом, правительство в ближайшие три года планирует принять ряд мер для упрощения налогового механизма и оптимизации налогового бремени.
Согласно программе, Центробанк и Палата по надзору за финансовыми рынками к 2021 году внедрят систему мгновенных платежей 24/7/365; развивать цифровизацию в банковской сфере.
Кроме этого, к 2021 году планируется полностью перейти на безналичные расчеты в системе транспорта.
В настоящее время ставка НДС в Азербайджане составляет 18%. При этом плательщиками НДС являются порядка 10 налогоплательщиков, 90% налогоплательщиков выплачивают упрощенный налог (4% от квартального оборота). Для того, чтобы выплачивать упрощенный налог, оборот налогоплательщика за последние 12 месяцев не должен превышать 200 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, реализация "Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг" приведет к годовому росту объема безналичных расчетов на 17 млрд манатов.
В результате к 2021 году удельный вес наличных транзакций в экономике снизится до 40% с 74%.
А.Азизов
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