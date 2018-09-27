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Финансы 27.09.2018 09:27

Правительство Азербайджана рассчитывает к 2021г внедрить дифференцированную ставку НДС

Правительство Азербайджана планирует в среднесрочной перспективе внедрить систему дифференцированной ставки НДС.

Согласно "Госпрограмме расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг", утвержденной президентом Азербайджана И.Алиевым 26 сентября, Минфин и Минналогов в 2018-2020гг планируют постепенно отказаться от применения упрощенной ставки налога и заменить ее НДС. При этом в эти же сроки планируется внедрить дифференцированную ставку НДС.

В целом, правительство в ближайшие три года планирует принять ряд мер для упрощения налогового механизма и оптимизации налогового бремени.

Согласно программе, Центробанк и Палата по надзору за финансовыми рынками к 2021 году внедрят систему мгновенных платежей 24/7/365; развивать цифровизацию в банковской сфере.

Кроме этого, к 2021 году планируется полностью перейти на безналичные расчеты в системе транспорта.

В настоящее время ставка НДС в Азербайджане составляет 18%. При этом плательщиками НДС являются порядка 10 налогоплательщиков, 90% налогоплательщиков выплачивают упрощенный налог (4% от квартального оборота). Для того, чтобы выплачивать упрощенный налог, оборот налогоплательщика за последние 12 месяцев не должен превышать 200 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, реализация "Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг" приведет к годовому росту объема безналичных расчетов на 17 млрд манатов.

В результате к 2021 году удельный вес наличных транзакций в экономике снизится до 40% с 74%.

А.Азизов

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Тэги: НАЛОГИ, ПОЛИТИКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]