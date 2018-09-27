Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 сентября ЦБА установил 1,9976 манат/1EUR (26 сентября - 1,9996 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 сентября установил в 0,0258 манат/1RUB (26 сентября - 0,0259 манат/1RUB).
А.Азизов
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