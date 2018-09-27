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СНГ 27.09.2018 09:32

Отработку задач в рамках объединенной системы ПВО проводят в четверг семь стран СНГ, в тренировке задействовано до 100 самолетов

Семь стран-членов СНГ проводят в четверг тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) с участием 100 самолетов. Управляют тренировкой российские Воздушно-космических силы, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в 08:00 мск более 130 командных пунктов и пунктов управления семи стран СНГ приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", - сказали в Минобороны.

В рамках тренировки, уточнили в ведомстве, будут отработаны действия дежурных сил ПВО по воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран для обозначения воздушных судов-нарушителей государственной границы, судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства, угоняемых воздушных судов.

"Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления Воздушно-космическими силами, дислоцированного в городе Москве", - отметили в министерстве.

Тренировка началась с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально- Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, "роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России", сообщили в министерстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]