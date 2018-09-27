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ТЭК 27.09.2018 09:43

Brent подорожала до $81,34 за баррель, на первом плане вновь ожидаемое сокращение поставок из Ирана

Цены на нефть растут в четверг: на первый план вновь вышли опасения, связанные с тем, что сокращение поставок из Ирана после вступления в силу второго раунда американских санкций приведет к нехватке нефти на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $82,11 за баррель, что на $0,77 (0,95%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,53 (0,65%) - до $81,34 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,82 (1,15%) - до $72,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,71 (0,98%) - до $71,57 за баррель.

Министр энергетики США Рик Перри в среду заявил, что Штаты не намерены прибегать к стратегическим резервам, чтобы компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового рынка.

Продажа нефти из стратегических резервов США оказала бы "незначительное и краткосрочное влияние" на рынок, сказал Р.Перри.

Эксперты ранее обсуждали возможность того, что США могут прибегнуть к продаже нефти из резервов, чтобы смягчить последствия нового раунда антииранских санкций, вступающих в силу в начале ноября.

Экспорт иранской нефти на мировой рынок с апреля текущего года уже упал на 35%.

"Появляющиеся ощущения, что вероятные последствия потери иранской нефти для мирового рынка могут быть недооценены, толкают рынок вверх", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Oanda Corp. Стивена Иннеса.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным накануне, запасы нефти в стране выросли по итогам недели впервые с августа. Показатель увеличился на 1,85 млн баррелей - до 395,989 млн баррелей - на фоне сокращения спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, традиционно закрывающихся в это время года на техническое обслуживание.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали недельное снижение запасов нефти в США на 2,2 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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