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СНГ 27.09.2018 09:44

Главы МИД стран ОДКБ обсудили усиление ИГИЛ на севере Афганистана

Министры иностранных дел стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане, в частности усиление позиций "Исламского государства" на севере страны и рост наркотрафика, сообщает в четверг МИД Киргизии.

По итогам встречи, в которой принял участие глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, были приняты совместные заявления об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями, об усилиях, направленных на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также о положении в Афганистане, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

"Предметом обсуждения также стал вопрос о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой председательство в Организации от Казахстана перейдет Киргизии на следующий межсессионный период", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, главы МИД стран организации "обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы практического сотрудничества делегаций государств-членов ОДКБ, их приоритеты в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", сообщили в пресс-службе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, ОДКБ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]