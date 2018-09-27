Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

Бизнес и законодательство 27.09.2018 10:06

Россия и Азербайджан работают над совместными проектами в сферах транспорта, промышленности, АПК – Орешкин

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в ближайшие месяцы, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Летом текущего года мы сделали перезагрузку взаимоотношений - был сформирован новый состав МПК. Мы с Шахином Абдуллаевичем (Мустафаев, министр экономики Азербайджана – ИФ) стали сопредседателями МПК. В ближайшие пару месяцев состоится очередное заседание комиссии",- сказал М.Орешкин в четверг в Баку на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов.

По его словам, при этом между сторонами создан дополнительный формат сотрудничества, ежемесячно проводятся осуждения проблем российского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского - в РФ.

"Формат зарекомендовал себя действенным, мы фактически занимаемся устранением барьеров", - добавил министр.

М.Орешкин подчеркнул, что торгово-экономические связи между Азербайджаном и Россией углубляются. "Ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества. Поэтому важную роль в этом должны сыграть регионы, т.к. Именно в регионах будут размещаться новые производства и создаваться новые проекты. Поэтому контакты на уровне региональных властей приобретают новое значение и будут способствовать новому качеству российско-азербайджанских деловых отношений", - отметил он.

По его словам, стороны нацелены на активную работу над совместными комплексными проектами в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

В последний раз заседание азербайджано-российской МПК состоялось 16 декабря 2016 года в Баку.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МПК, ПЛАНЫ


Похожие новости


Министр экономики возглавил азербайджанскую часть МПК с Россией Орешкин возглавил российскую часть МПК с Азербайджаном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]