Россия и Азербайджан работают над совместными проектами в сферах транспорта, промышленности, АПК – Орешкин

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в ближайшие месяцы, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Летом текущего года мы сделали перезагрузку взаимоотношений - был сформирован новый состав МПК. Мы с Шахином Абдуллаевичем (Мустафаев, министр экономики Азербайджана – ИФ) стали сопредседателями МПК. В ближайшие пару месяцев состоится очередное заседание комиссии",- сказал М.Орешкин в четверг в Баку на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов.
По его словам, при этом между сторонами создан дополнительный формат сотрудничества, ежемесячно проводятся осуждения проблем российского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского - в РФ.
"Формат зарекомендовал себя действенным, мы фактически занимаемся устранением барьеров", - добавил министр.
М.Орешкин подчеркнул, что торгово-экономические связи между Азербайджаном и Россией углубляются. "Ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества. Поэтому важную роль в этом должны сыграть регионы, т.к. Именно в регионах будут размещаться новые производства и создаваться новые проекты. Поэтому контакты на уровне региональных властей приобретают новое значение и будут способствовать новому качеству российско-азербайджанских деловых отношений", - отметил он.
По его словам, стороны нацелены на активную работу над совместными комплексными проектами в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
В последний раз заседание азербайджано-российской МПК состоялось 16 декабря 2016 года в Баку.
Ф.Исазаде
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