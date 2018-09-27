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27.09.2018 10:09

Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана

Директор департамента развития корпоративного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана. Данное подразделение анализирует законодательство АР в части использования документарного бизнеса - аккредитивов, гарантий, инкассо и других операций - на предмет его соответствия международным стандартам.

Ясин Джалилов отметил: «Банк ВТБ (Азербайджан) обладает большим опытом работы в сфере документарных операций, в том числе на зарубежных рынках. Участие в Экспертной группе позволит использовать накопленный международный опыт ВТБ и привнести новшества в банковский сектор страны. Считаю, что рекомендации группы будут полезны при подготовке предложений по изменению нормативных актов в этой области».

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) создана в 1990 году. В настоящее время в нее входят 31 банк и 2 небанковские кредитные организации, а также процессинговая компания Azericard. АБА представляет интересы своих членов в законодательных, исполнительных и судебных органах, а также в общественных и международных организациях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]