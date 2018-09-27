Директор департамента развития корпоративного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана. Данное подразделение анализирует законодательство АР в части использования документарного бизнеса - аккредитивов, гарантий, инкассо и других операций - на предмет его соответствия международным стандартам.
Ясин Джалилов отметил: «Банк ВТБ (Азербайджан) обладает большим опытом работы в сфере документарных операций, в том числе на зарубежных рынках. Участие в Экспертной группе позволит использовать накопленный международный опыт ВТБ и привнести новшества в банковский сектор страны. Считаю, что рекомендации группы будут полезны при подготовке предложений по изменению нормативных актов в этой области».
Ассоциация банков Азербайджана (АБА) создана в 1990 году. В настоящее время в нее входят 31 банк и 2 небанковские кредитные организации, а также процессинговая компания Azericard. АБА представляет интересы своих членов в законодательных, исполнительных и судебных органах, а также в общественных и международных организациях.
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