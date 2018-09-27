Деловые советы Азербайджана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджано-российский деловой совет и Российско-азербайджанский деловой совет подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ в четверг в Баку подписали главы двух структур Самед Гурбанов и Алексей Репик, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Соглашение предусматривает развитие контактов между предприятиями РФ и Азербайджана, развитие сложившихся кооперационных и научно-технических связей.

Особое внимание стороны уделят развитию малого и среднего бизнеса.

Азербайджано-российский деловой совет был создан в 2016 году. Основной целью Делового совета является расширение экономических и инвестиционных отношений между Азербайджаном и Россией, а также расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран. С этой целью АРДС тесно сотрудничает с Российско-азербайджанским деловым советом.

Основные направления деятельности Российско-азербайджанского делового совета являются: выработка скоординированной позиции делового сообщества России в отношении взаимодействия с азербайджанскими партнерами и работы на рынке Азербайджана; выявление конкретных возможностей для расширения и диверсификации российско-азербайджанского взаимодействия в деловой сфере; создание дополнительных возможностей для диалога представителей деловых кругов России и Азербайджана путем встреч, конференций, рабочих групп и иных деловых мероприятий.

Б.Рустамбеков