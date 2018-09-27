Рост турпотока в Баку в 2018г может составить 20%

Рост турпотока в Баку в 2018 году по сравнению с 2017 годом ожидается на уровне 20%, заявил первый заместитель главы Исполнительной власти города Эльдар Азизов.

"Баку стремительно превращается в туристический центр. С начала текущего года Баку посетило около 1,5 млн туристов. В целом, по итогам 2018 года прогнозируется рост числа туристов на 20% по сравнению с прошлым годом", - сказал Э.Азизов в четверг в Баку на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов.

По его словам, 30% туристов, приезжающих в Азербайджан, это граждане РФ. "Развитие межрегиональных связей откроет новый потенциал в сфере туризма и реализации других направлений. Сотрудничество в подобном формате мы собираемся расширять", - отметил он.

Э.Азизов добавил, что в Баку в 2017 году было зарегистрировано около 7 тыс. новых предприятий, в эксплуатацию введено 438 тыс. кв. м. жилья, объем капвложений превысил 12 млрд манатов.

Ф.Исазаде