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Туризм 27.09.2018 10:42

Рост турпотока в Баку в 2018г может составить 20%

Рост турпотока в Баку в 2018 году по сравнению с 2017 годом ожидается на уровне 20%, заявил первый заместитель главы Исполнительной власти города Эльдар Азизов.

"Баку стремительно превращается в туристический центр. С начала текущего года Баку посетило около 1,5 млн туристов. В целом, по итогам 2018 года прогнозируется рост числа туристов на 20% по сравнению с прошлым годом", - сказал Э.Азизов в четверг в Баку на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов.

По его словам, 30% туристов, приезжающих в Азербайджан, это граждане РФ. "Развитие межрегиональных связей откроет новый потенциал в сфере туризма и реализации других направлений. Сотрудничество в подобном формате мы собираемся расширять", - отметил он.

Э.Азизов добавил, что в Баку в 2017 году было зарегистрировано около 7 тыс. новых предприятий, в эксплуатацию введено 438 тыс. кв. м. жилья, объем капвложений превысил 12 млрд манатов.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКУ, ТУРИЗМ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]