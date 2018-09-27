Азербайджан в 2018г импортировал из России 0,8 млрд кубометров газа

Азербайджан в 2018 году импортировал из России 800 млн кубометров природного газа, сообщил замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев.
"В этом году мы импортировали 800 млн кубометров природного газа из России", - сказал С.Велиев в четверг в Баку на панельной сессии 9-го Азербайджано-Российского межрегионального форума.
Как сообщалось, ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа.
В 2017 году поставки газа из России в Азербайджан составили 349 млн кубометров.
"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.
В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).
Б.Рустамбеков
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