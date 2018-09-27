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ТЭК 27.09.2018 10:57

Энергетики Азербайджана, РФ и Ирана в октябре проведут встречу по вопросу объединения энергосистем трех стран

Энергетические ведомства Азербайджана, Ирана и России проведут 5-6 октября в Москве трехстороннюю встречу по вопросу объединения энергосистем трех стран, заявил замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев.

"5-6 октября в Москве состоится заседание рабочей группы по энергетическому сотрудничеству", - сказал С.Велиев в четверг в Баку на панельной сессии 9-го Азербайджано-Российского межрегионального форума.

По его словам, между Азербайджаном и Россией необходимо построить новую линию электропередач. "Это может послужить созданию нового энергетического коридора Север-Юг (Россия-Азербайжан-Иран)", - добавил он.

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт за счет строительства второй межгосударственной ЛЭП «Яшма-Дербент». «Строительство второй 330-киловольной межгосударственной ЛЭП «Яшма-Дербент» позволит увеличить существующую мощность передачи электроэнергии до 600 МВт. Это внесет свой вклад как в развитие энергокоридора Россия-Азербайджан-Иран, так и в обеспечение энергобезопасности Азербайджана и России», - сказал Ш.Мустафаев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Энергетические ведомства Азербайджана, Ирана и России в апреле 2018 года в Баку провели первую трехстороннюю встречу по вопросу объединения энергосистем трех стран.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Иран обсуждают возможность объединения энергосистем Россия-Азербайджан-Иран. По его словам, уже создана рабочая группа, которая прорабатывают технико-экономическое обоснование соединения энергосистем.

Синхронизация энергосистем трех стран обсуждается уже в течение нескольких лет. Она позволит государствам выполнять экспортно-импортные операции с электроэнергией. Поставки будут осуществляться в соответствии с договорами, но в цене будет учитывать эффект от оптимизации электроэнергетических систем стран.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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