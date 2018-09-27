Премьер Грузии обсудил с прокурором МУС расследование событий российско-грузинского конфликта в 2008 году

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда подтвердил готовность Тбилиси сотрудничать с Гаагой в расследовании событий российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, сообщает в четверг пресс-служба грузинского правительства.

"Беседа касалась вопросов проходящего расследования российско-грузинской войны в августе 2008 года. Премьер Бахтадзе подтвердил готовность грузинской стороны продолжать активное сотрудничество с Гаагским судом и офисом прокурора Бенсуды", - сообщает пресс-служба по итогам встречи в Нью-Йорке.

Во встрече приняла участие министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, она сообщила, что в октябре в Тбилиси состоится международная конференция МУС.

Международный уголовный суд в Гааге по ходатайству прокурора Ф.Бенсуды в 2016 году начал расследование по возможным фактам совершения военных преступлений Россией и Грузией в ходе конфликта в августе 2008 года.