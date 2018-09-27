Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 24° 30 Сен 18° 27°

Регион 27.09.2018 12:18

Премьер Грузии обсудил с прокурором МУС расследование событий российско-грузинского конфликта в 2008 году

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда подтвердил готовность Тбилиси сотрудничать с Гаагой в расследовании событий российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, сообщает в четверг пресс-служба грузинского правительства.

"Беседа касалась вопросов проходящего расследования российско-грузинской войны в августе 2008 года. Премьер Бахтадзе подтвердил готовность грузинской стороны продолжать активное сотрудничество с Гаагским судом и офисом прокурора Бенсуды", - сообщает пресс-служба по итогам встречи в Нью-Йорке.

Во встрече приняла участие министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, она сообщила, что в октябре в Тбилиси состоится международная конференция МУС.

Международный уголовный суд в Гааге по ходатайству прокурора Ф.Бенсуды в 2016 году начал расследование по возможным фактам совершения военных преступлений Россией и Грузией в ходе конфликта в августе 2008 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, МУС, РОССИЯ


Похожие новости


Грузинская оппозиция просит президента помиловать экс-премьера Мерабишвили Инициатива правительства Грузии о культивации и экспорте конопли была не правильно понята в обществе - премьер Вступление в НАТО остается приоритетом Грузии, стабилизирует регион - премьер Премьер Грузии призвал Москву не видеть в Тбилиси угрозу безопасности РФ Премьер Грузии Бахтадзе на этой неделе летит в США, примет участие в Генассамблее ООН Культивация конопли в Грузии будет строго регламентирована - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]