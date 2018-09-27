"Вертолеты России" откроют сервисные центры в Бразилии и Перу

"Вертолеты России" (входят в Госкорпорацию "Ростех") до конца года откроют сервисные центры в Бразилии и Перу, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.
"До конца этого года, в ноябре-декабре", - сказал И.Чечиков, отвечая на вопрос о сроках открытия центров.
"Проект предусматривает участие двух сторон, нашей и местной. Они должны обеспечить определенную инфраструктуру, а мы со своей стороны поставить и наладить оборудование, провести обучение", - добавил он.
По словам замгендиректора холдинга, каждый центр сможет ремонтировать "10-20 вертолетов в год".
Ранее о планах открыть сервисные центры в Перу и Бразилии сообщал гендиректор холдинга Андрей Богинский.
В мае прошлого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что сервисный центр по ремонту и обслуживанию российских вертолетов в Перу будет достроен в 2017 году.
"Строительство сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетной техники в соответствии с имеющимися договоренностями осуществляется совместно с перуанскими специалистами. Графиком завершения строительства сдача объекта предусмотрена в 2017 году",- сказал А.Пунчук.
Как сообщалось, контракт на поставку Перу первой партии из 24 вертолетов Ми-171Ш был заключен "Рособоронэкспортом" в декабре 2013 года. По имеющимся данным, поставки завершились в 2015 году. В 2016 году в Перу началось предусмотренное контрактом строительство сервисного центра. Планировалось, что он будет введен в строй через два-три года после начала строительства.
Сервисно-технический центр для ударных вертолетов Ми-35 в Бразилии также планировалось открыть до конца 2017 года. "Завершить создание сервисно-технического центра для вертолетов Ми-35 на территории Бразилии планируется до конца текущего года", - сказал А.Пунчук в апреле 2017 года. Он отметил, что Россия готова обсудить с Бразилией контракт на новую партию вертолетов.
В 2008 году РФ и Бразилия в рамках межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве подписали контракт на поставку в эту страну 12 российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Контракт был реализован в конце 2014 года.
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