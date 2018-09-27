Суд Бразилии не допустил к голосованию на выборах 3,4 млн избирателей из-за несданных отпечатков пальцев

Высший избирательный суд Бразилии постановил не допускать к голосованию на грядущих в октябре всеобщих выборах почти 3,4 млн избирателей из-за отсутствия у них дактилоскопической регистрации, сообщает в четверг бразильский журнал "Эзаме".
Большинство судей - семь из девяти - постановили, что собрать биометрические данные и зарегистрировать их за две недели до выборов невозможно. С 2016 года в Бразилии действует электронная система голосования, требующая биометрических данных для подтверждения личности избирателя.
По словам судьи Луиса Роберту Баррозу, население Бразилии было информировано об этой необходимости.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что практически половина избирателей, которым суд отказал в праве проголосовать из-за отсутствия отпечатков их пальцев в системе, являются жителями северо-востока Бразилии, региона с низким уровнем жизни, традиционно поддерживающего партии левого толка.
Выборы в Бразилии запланированы на 7 октября. По данным последних опросов, в избирательной гонке лидирует кандидат от ультраправых Жаир Болсонару, на втором месте - кандидат Фернанду Аддад, заменивший в гонке отбывающего срок за коррупцию экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Если эти два кандидата выйдут во второй тур, то, согласно опросам, победу должен одержать Ф.Аддад.
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