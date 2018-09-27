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Дальнее зарубежье 27.09.2018 11:12

Патрушев обсудил в Тегеране с иранским коллегой Шамхани сирийское урегулирование в контексте прошедшего саммита РФ-Иран-Турция

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ситуацию на Ближнем Востоке, а также сирийское урегулирование.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции", - сообщил в четверг пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ Евгений Аношин.

Кроме того, по его словам, обсуждались вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ, ПАТРУШЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]