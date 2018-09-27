Патрушев обсудил в Тегеране с иранским коллегой Шамхани сирийское урегулирование в контексте прошедшего саммита РФ-Иран-Турция

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ситуацию на Ближнем Востоке, а также сирийское урегулирование.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции", - сообщил в четверг пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ Евгений Аношин.

Кроме того, по его словам, обсуждались вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности.