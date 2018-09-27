Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

ТЭК 27.09.2018 11:23

Министр энергетики Саудовской Аравии собирается в ближайшее время в Москву - источник

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих посетит Москву на следующей неделе, примет участие в одной из сессий "Российской энергетической недели-2018", сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, близкий к организации мероприятия.

"Да, он посетит российскую столицу, примет участие в мероприятии", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, МИНЭНЕРГО, ВИЗИТ


Похожие новости


Россия и Саудовская Аравия поручат техкомитету ОПЕК+ разработать новую методику мониторинга добычи Saudi Aramco в среду подпишет соглашение с российским СПГ-проектом Глава МИД РФ заявил о необходимости диалога между Саудовской Аравией и Ираном Путин и король Саудовской Аравии высказываются за активизацию усилий по сирийскому урегулированию РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг Король Саудовской Аравии доволен взаимодействием с Россией по сделке ОПЕК+ - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]