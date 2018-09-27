Министр энергетики Саудовской Аравии собирается в ближайшее время в Москву - источник

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих посетит Москву на следующей неделе, примет участие в одной из сессий "Российской энергетической недели-2018", сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, близкий к организации мероприятия.

"Да, он посетит российскую столицу, примет участие в мероприятии", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.