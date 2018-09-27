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Дальнее зарубежье 27.09.2018 13:05

В Словакии арестовали подозреваемых в резонансном убийстве журналиста

Полиция Словакии арестовала нескольких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявления словацких политиков и полиции.

Так, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини написал в Twitter, что он был рад получить новости об арестах. Политик и адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста и его невесты, заявил, что подозреваемые были арестованы утром в четверг.

Агентство не указывает, сколько человек было арестовано.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Я.Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк. Затем, 15 марта, в отставку на фоне политического кризиса в стране ушел Глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УБИЙСТВО, ЖУРНАЛИСТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]